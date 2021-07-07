الفريق ربيع: الشركة المالكة لـ"ايفرجيفن" سددت الجزء الأكبر من التعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

أعلن الفريق أسامة رئيس هيئة قناة السويس، أن الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، سددت جزءًا من المبلغ المتفق عليه تعويضًا للهيئة، إذ جرى الاتفاق على أن يسدد المبلغ على دفعتين، وسددت الشركة الجزء الأكبر من التعويض قبل مغادرة السفينة، والدفعة الثانية يجري سدادها خلال شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة؛ لتوقيع عقود التفاوض مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة العملاقة "إيفرجيفن"؛ لتنهي الهيئة أزمة بدأت في 26 مارس الماضي، عندما جنحت السفينة في القطاع الجنوبي للقناة، وعطلت الملاحة بقناة السويس 6 أيام.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن عملية إنقاذ السفينة حصلت على إشادة دولية من كل دول العالم وملاك السفن والتوكيلات الملاحية.

وأضاف الفريق ربيع، أن مفاوضات التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن كانت شاقة، وفيها رغبة حقيقية من الجانبين للوصول إلى حل يحقق مصلحة الجميع، ويحافظ على العلاقة الخيرة بين الهيئة وعملائها بالشركة المالكة.

وكشف ربيع أن الاتفاق شمل مبلغًا ماليًا تعويضًا على دفعتين، سددت الشركة الدفعة الأولى منه، وخلال شهر سيجري سداد الدفعة الثانية، إضافة إلى قاطرة تحصل عليها الهيئة من الشركة المالكة.

وأوضح أن إدارة الأزمة جرت على ثلاثة محاور أهمها التكريك من أسفل السفينة، والذي نجح في تعويمها دون الحاجة إلى السيناريو الثاني، وهو تخفيف حمولة السفينة.

واستطرد أن أبناء الهيئة تعاملوا بحرفية كبيرة مع السفينة، رغم حمولتها الكبيرة التي بلغت 220 ألف طن، وبطول 400 متر وعرض 52 مترًا.

وأعلن ربيع تحرك السفينة من منطقة البحيرات المرة بعد قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفع الحجز التحفظي عنها، وأنها غادرت خلال قناة السويس الجديدة إلى ميناء بورسعيد.

وقال الفريق "ربيع" إن الهيئة ستقدم رحلات عمرة وحج لأسرة العامل المتوفى ضحية عملية تعويم السفينة، والذي غرق على متن قاطرة بحرية.