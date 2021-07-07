احتياطي النقد الأجنبي يزيد 521 مليون دولار في النصف الأول من 2021 (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي خلال يونيو الماضي بزيادة 116 مليون دولار، ليرتفع بذلك خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 521 مليون دولار.

وبحسب ما ذكره البنك على موقعه الإلكتروني، وصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو الماضي إلى نحو 40.584 مليار دولار مقابل نحو 40.468 مليار دولار في نهاية مايو، ومقابل 40.063 مليار دولار في نهاية 2020.

وانخفضت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يونيو بنحو 298 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو ليصل بنهاية الشهر إلى 4.111 مليار دولار.

بينما ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المسجلة بالاحتياطي بنحو 245 مليون دولار خلال يونيو الماضي، حيث وصلت بنهاية الشهر إلى 36.278 مليار دولار، كما زادت قيمة وحدات السحب بنحو 168 مليون دولار حيث وصلت بنهاية يونيو إلى 201 مليون دولار.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور احتياطي النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي.