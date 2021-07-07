اغتيال رئيس هايتي رميا بالرصاص

اُغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويس اليوم الأربعاء على أيدي مسلحين اقتحموا مقر اقامته فجرا في حي بيليرين في بور أو برنس، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء كلود جوزيف. وأصيبت السيدة الأولى مارتين مويس في عملية الاقتحام والتي تتلقى الرعاية الطبية، وفقاً لبيان وقعه جوزيف.



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