روسيا تتعقب سفينة إسبانية في البحر الأسود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 5 دقائق

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تتعقب سفينة تابعة للبحرية الإسبانية في البحر الأسود، حيث تجري أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي، تدريبات عسكرية في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقال الجيش الروسي، إن السفينة الإسبانية دخلت البحر الأسود اليوم الأربعاء، للمشاركة في التدريبات العسكرية ”سي بريز 2021“ (نسيم البحر 2021) التي بدأت في أواخر الشهر الماضي في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا، وتشارك فيها أكثر من 30 دولة.

ونقلت إنترفاكس عن الوزارة أيضا، أن طائرتين روسيتين من طراز ”سوخوي-30“ رافقتا طائرة مراقبة أجنبية من طراز ”بوينغ بي-8 بوسيدون“ فوق البحر الأسود.

وأضافت الوكالة، أن مقطعا مصورا نشره الجيش الروسي، يشير إلى أن الطائرة تابعة للبحرية الأمريكية.

ويأتي الحادث في خضم توتر بين روسيا والدول الغربية، وبعد أيام من إعلان موسكو، أن قواتها البحر الأسود ”أطلقت طلقات تحذيرية أمام سفينة حربية بريطانية، انتهكت المياه الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم“.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صادر عنها بعد الحادث، إن السفينة المذكورة ”نفذت مرورا سلميا وفق متطلبات القانون الدولي، ولم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية من القوات الروسي في اتجاهها“.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الحادثة، بأنها ”كانت استفزازا متعمدا ومخططا له مسبقا على نحو جدي، يهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الرد والمراقبة الحدودية للدولة الروسية“.

وألمح بيسكوف إلى تورط الولايات المتحدة في الحادثة، قائلا: ”أعتقد أن استخباراتنا تعرف بطبيعة الحال من تبنى هذا القرار، لكن وضع خطط بشأن مضمون مثل هذه العمليات، يجري حسب اعتقادي على أيدي الزملاء الكبار وراء المحيط.. طائرة استطلاع إستراتيجية أمريكية كانت تحلق في أجواء المنطقة لحظة وقوع الحادثة، بهدف الكشف عن كيفية رد القوات الروسية عليها.. الجانب الروسي أتاح لها رصد المعلومات التي اعتبرها مناسبة“.

وتابع المتحدث، في معرض تعليقه على إمكانية تكرار مثل هذه الحوادث: ”لست من دعاة مناقشة مثل هذه السيناريوهات، لكن من الواضح أن رد روسيا سيكون صارما بطبيعة الحال“.