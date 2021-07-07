سفينة “إيفرغيفن” تغادر قناة السويس بعد احتجاز 3 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - بعد الأزمة التي تسببت بها حادثة جنوح سفينة الشحن العملاقة، غادرت السفينة ”إيفرغيفن“ الأربعاء قناة السويس، بعد أن قضت ما يزيد عن 3 أشهر محتجزة في منطقة البحيرات المرة، عقب صدور قرار قضائي بالحجز التحفظي عليها، في بداية أبريل/نيسان الماضي.

وجاء قرار التحفظ على السفينة بناءً على طلب قُدم للمحكمة المختصة من هيئة قناة السويس لمنع مغادرتها لحين انتهاء أزمة التعويضات المقرر دفعها من قبل الملاك نظير الخسائر التي نتجت عن الحادث الذي وقع في مارس/آذر الماضي، وجهود التعويم التي تمت بنجاح.

ومن المقرر أن يوقع الحفل المقام على ضفاف قناة السويس، عقود التسوية النهائية الخاصة بالتعويضات المقرر دفعها من جانب الملاك حتى تُغادر السفينة، بعد الاتفاق على كل النقاط الخاصة بهذا الأمر والتوقيع عليها بالحروف الأولى قبل يومين بحسب رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع.

وأخطرت الهيئة القبطان وطاقم السفينة بقرار رفع الحجز التحفظي بشكل رسمي من المحكمة الاقتصادية، وتلا ممثل اللجنة القانونية المنتدبة من هيئة المحكمة الاقتصادية، بصحبة محامي هيئة قناة السويس، قرار رفع الحجز التحفظي، وبموجب القرار، يمكن للسفينة مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا الأربعاء.

وكانت المحكمة الاقتصادية، وافقت بشكل رسمي على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس برفع الحجز التحفظي عن السفينة.

والسفينة محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها، في 29 آذار/مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي للقناة 6 أيام؛ الأمر الذي منع مرور مئات السفن، وأثر سلبا على حركة التجارة العالمية.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي مع الشركة المالكة للسفينة، موضحة في بيان أن توقيع عقد التسوية سيكون الأربعاء، بحضور رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وممثل الشركة المالكة للسفينة، إضافة إلى عدد من السفراء والشركاء الدوليين، على أن يجري تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية.

وقال الفريق ربيع إن الهيئة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق التسوية للإفراج عن السفينة، مبينًا أنه تمت المحافظة على حقوق الهيئة وعلى علاقتها مع الشركة، وعلى العلاقات السياسية مع اليابان، موضحا أن إيرادات القناة في الشهور الستة الأولى من 2021 بلغت ثلاثة مليارات دولار، بزيادة 8.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار، تعويضا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.

واعترضت شركة ”شوي كيسن“ اليابانية المالكة للسفينة، والشركات المؤمّنة عليها، على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية على مبلغ التعويض المطلوب، وقال محامي هيئة القناة خالد أبو بكر، في جلسة للمحكمة، إن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى مساء يوم السبت الماضي، وأن الشركة اليابانية تقدمت بعرض جديد، دون الخوض في التفاصيل.

الشركة المالكة لإيفر جيفن تقول إنها ستظل عميلا لقناة السويس

قال مسؤول تنفيذي ممثل لشركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات إيفر جيفن اليوم الأربعاء إن شركته ستظل عميلا لقناة السويس بانتظام.

كان يوكيتو هيجاكي المسؤول في إيماباري لبناء السفن التابعة لها شوي كيسن يتحدث في رسالة مسجلة بثت بمناسبة الإفراج عن إيفرجيفن من قناة السويس بعد أكثر من ثلاثة أشهر من جنوحها هناك.