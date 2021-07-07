انطلاق أعمال تأهيل حقل “حمزة” النفطي في الأردن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت وكالة “عمون” أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة دشن الأربعاء، عمليات إعادة تأهيل حقل حمزة النفطي شرقي منطقة الأزرق، ورفع طاقته الإنتاجية من 5 براميل إلى ألفي برميل يوميا.

يعد “حقل حمزة” من أوائل حقول النفط في الأردن، إذ بدأ العمل به في الثمانينيات، وكان إنتاج الحقل عام 1985 بين 2000-2500 برميل يوميا، لكنه بعد فترة قصيرة انخفض الإنتاج بشكل حاد إلى نحو 20 برميل يوميا.

وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي بوقت سابق أنه “في نهاية 2020 بدأنا بإعادة تأهيل الآبار الموجودة في حقل حمزة، وأن هناك 4 آبار منتجة فقط في حقل حمزة لكن إنتاجها متواضع جدا”.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أعلنت عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال التنقيب عن النفط والغاز لعام 2021، من خلال نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين، من بينها منطقة الأزرق، الواقعة في الصحراء الشرقية في المملكة الأردنية الهاشمية.