عبدالله بن زايد: معرض "إكسبو 2020 دبي" يشكل منصة عالمية لاستشراف مستقبل مليء بالفرص للأجيال القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن معرض "إكسبو 2020 دبي" يشكل منصة عالمية لاستشراف مستقبل مليء بالفرص للأجيال القادمة.



وأضاف، أن الإمارات بما تمتلكه من تجربة تنموية عالمية استثنائية ماضية في مسيرتها في ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة وترحب بالعالم أجمع في إكسبو 2020 دبي من أجل صياغة خارطة طريق لمرحلة ما بعد " كوفيد - 19 " والتطلع نحو آفاق أرحب للتعاون والشراكة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لموقع إكسبو 2020 دبي ،حيث اطلع على الاستعدادات والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية لاستضافة أكبر معرض دولي يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأضخم تجمع عالمي يقام حضوريا منذ جائحة "كوفيد - 19" والذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 192 دولة تمثل قارات العالم.

ورافق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الزيارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتفقد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الزيارة الجناح الوطني للإمارات المصمم على شكل صقر يستعد للتحليق ويسهم في التعريف بثقافة الدولة الغنية ومستقبلها المشرق.

وأكد " أن الإمارات ستظل دائما أرض الفرص وموطن التسامح والتعايش وحاضنة التنوع الثقافي ومنارة العلم والمعرفة ومن خلال استضافتنا لإكسبو 2020 دبي ومع عضويتنا في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 فإننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل مع الدول والمؤسسات المتعددة الأطراف من أجل دعم الاستقرار والتنمية والمضي قدما في مسار التعافي من الجائحة " .

كما تفقد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الزيارة جناح الاستدامة " تيرا " الذي يشكل نموذجا رائداً في مجال تبني الممارسات المستدامة ومنصة للتعلم والتواصل والابتكار من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة والأجندة الألفية 2030 والتي هي من أولويات دولة الإمارات على المستويين الوطني والدولي .

وتعرف على محتويات الجناح الذي يضم مظلة فولاذية بحجم 130 مترا مربعا مغطاة بنحو 1055 لوحة شمسية قادرة على توليد 4 جيجاوات من الكهرباء في الساعة الواحدة وهي إضافة تعكس جهود ومساعي دولة الإمارات إلى تبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في نموذج عملي يوضح للزوار التزام الإمارات تجاه الاستدامة.

وتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتحية تقدير واعتزاز إلى فرق العمل كافة التي عملت على مدار سنوات من أجل ضمان تنظيم الإمارات لنسخة استثنائية لهذا الحدث الأبرز في العالم، مؤكدا أن الإمارات وهي تحتفي بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على قيام الاتحاد فإنها تعد العالم بتنظيم نسخة استثنائية فريدة وملهمة ليشكل إكسبو 2020 دبي علامة فارقة في مسيرة هذا المعرض العالمي الذي انطلق في العام 1851.

وينطلق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ويستمر حتى مارس/آذار 2022 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وسيكون الأكبر نطاقاً في تاريخ معارض إكسبو الدولية منذ 170 عاماً مع انطلاق أول إكسبو دولي استضافته العاصمة البريطانية لندن في العام 1851 وذلك من خلال مشاركة 192 دولة إلى جانب عشرات الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية والمنظمات الأممية والمبادرات العالمية ضمن حراك عالمي ثقافي واقتصادي وإنساني هو الأكبر والأشمل والأكثر تنوعاً.