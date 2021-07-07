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قوات سوريا الديمقراطية تعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة على حقل العمر النفطي شرقي البلاد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، إحباط هجوم بطائرة مسيرة على حقل العمر النفطي شرقي البلاد.

 

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة إن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار نتيجة الهجوم على حقل النفط الخاضع لحماية أمريكية في منطقة دير الزور على مقربة من مكان تمركز القوات الأمريكية.

 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 11:00ت.غ.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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