شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجرف" يبحث مجالات التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مجالات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والبنك الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء بمكتبه في الأمانة اليوم , بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.

وناقشا خلال اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين من خلال الدراسات المشتركة والأوراق البحثية والفرق الفنية، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة الجماعية من جائحة كورونا وما فرضته من تحديات.

واستعرض الاجتماع جهود مجلس التعاون في دعم أمن واستقرار اليمن الشقيق وأهمية مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية في الاستجابة السريعة لاحتياجات التنمية والمساعدات الإنسانية في اليمن، والتحضير لمؤتمر إعمار اليمن وفقاً لقرار مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون شريطة وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 .