شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفر جيفن» تغادر قناة السويس بعد اتفاق التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحركت اليوم الأربعاء سفينة الحاويات إيفر جيفن التي عطلت حركة المرور في قناة السويس في مارس الماضي من الموقع الذي رست فيه لأكثر من ثلاثة أشهر في طريقها للخروج من القناة بعد أن توصلت الشركة المالكة وشركات التأمين إلى تسوية مع هيئة قناة السويس لتعويضها.

وقالت شاهدة على متن زورق قطر إنها شاهدت السفينة وهي تتحرك شمالا في البحيرة المرة الكبرى التي تفصل شطري القناة والتي ظلت السفينة راسية فيها بطاقمها من البحارة الهنود منذ تعويمها في 29 مارس.

وكانت إيفر جيفن، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، قد جنحت بزاوية مائلة لمدة ستة أيام في الجزء الجنوبي من القناة والذي يسع مرور السفن في اتجاه واحد مما أدى لاضطراب حركة التجارة العالمية.