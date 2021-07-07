وضع الكمامة لن يكون إلزامياً في بريطانيا اعتبارا من هذا التاريخ

06 يوليو , 2021



أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لن يكون الزاميا في الاماكن العامة المغلقة في انكلترا اعتبارا من 19 تموز.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي: "سنضع حدا (...) للالزامية القانونية لوضع الكمامة"، معلنا أيضا انهاء الزامية التباعد الاجتماعي في اجراءات تثير الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.