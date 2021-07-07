06 يوليو , 2021
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لن يكون الزاميا في الاماكن العامة المغلقة في انكلترا اعتبارا من 19 تموز.
وقال جونسون في مؤتمر صحافي: "سنضع حدا (...) للالزامية القانونية لوضع الكمامة"، معلنا أيضا انهاء الزامية التباعد الاجتماعي في اجراءات تثير الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر وضع الكمامة لن يكون إلزامياً في بريطانيا اعتبارا من هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.