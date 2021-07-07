رئيس إسرائيل يتخفى في لحية وشعر مستعارين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلحية وشعر مستعارين، بدا الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين وكأنه شخص مختلف وهو يتجول متنكرا بين مواطنيه.

جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نشر، الأربعاء، صورة لريفلين وهو يرتدي لحية وشعرا مستعارين، بينما كان يسير مع المواطنين.

ريفلين، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، يظهر في العادة حليق الشعر والذقن ولكنه ظهر بشعر مستعار داكن ولحية كثيفة.

وفي الخلفية، يمكن رؤية أشخاص يرتدون ملابس مدنية، ووجوههم غير واضحة لمنع التعرف عليهم وكانوا على ما يبدو جزءًا من وحدة متخفية من "الشاباك".

وقال جهاز "الشاباك": "لعدة ساعات، تمتع الرئيس بعدم الكشف عن هويته بالكامل إلى جانب عملاء الشاباك الذين تم تدريبهم جيدًا على العمل السري".

ولم يذكر (الشاباك) زمان أو مكان التقاط الصورة أو أسباب تنكر الرئيس الإسرائيلي.

وينهي ريفلين اليوم الأربعاء فترة ولايته في منصبه.

وبمناسبة تسليم المنصب إلى خليفته إسحاق هرتسوغ، نشر جهاز "الشاباك" صورة ريفلين متنكرا ويتجول في الأماكن العامة.

ومن المعروف أنه كان يجلس بين الركاب الآخرين على متن رحلات طيران تجارية عند السفر إلى الخارج.

وفي زيارته الأولى لواشنطن كرئيس لإسرائيل في عام 2015، استقل ريفلين القطار من نيويورك إلى واشنطن حيث التقى بالرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.