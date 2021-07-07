إخوان اليمن ينتقمون من محتجي شبوة.. إصابة 6 مدنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 6 متظاهرين بنيران مليشيات الإخوان في شبوة اليمنية، خلال قمع احتجاج شعبي مناهض للتنظيم.

وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365"، إن 6 متظاهرين أصيبوا في إطلاق النار من قبل مليشيات الإخوان أثناء تجمع لمشاركين في احتجاج شعبي جرى تحديد مكانه في مديرية بيحان .

وتواصل مليشيات الإخوان حملة الإعتقالات التي شنتها ضد نشطاء محليين ومواطنيين ليصل عدد المعتقلين إلى نحو 45 مدنيا بعضهم داهمت مليشيات الإخوان منازلهم ليلا .

وتعرض مكان التظاهره السلمية لاقتحام بآليات عسكرية وأمنية وتم إختطاف عدد من المشاركين في الاحتجاج وإقتيادهم إلى السجون السريه للمليشيات الإخوانية .

وفي مديريه الصعيد، أغلقت مليشيات الإخوان الطرق ونصبت نقاط تفتيش لمنع المواطنيين من المشاركة في فعاليه شعبية ضد بطش الإخوان في المديرية .

ورغم القيود الأمنية المكثفة على تحركات المواطنيين، إلا أن مصادر محلية قالت لـ"الخليج 365"، إن الفعالية الجماهيرية تم تنظيمها في مدينة يشيم التاريخية، كما شارك أبناء مديرية عسيلان في التعبير عن رفضهم للوجود الإخواني على أرضهم .

وتكثف مليشيات الإخوان المسلمين من قبضتها الأمنية في محافظة شبوه النفطية التي تربطها حدود مع محافظات مأرب وحضرموت وأبين والبيضاء .

وسبق أن اعتقلت مليشيات الإخوان عددا من النشطاء المحليين وعناصر من قوات النخبة في شبوة، والتي كانت تؤمن المحافظة من عناصر القاعدة قبل أن تجتاحها مليشيات التنظيم.