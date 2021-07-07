المفوضية الأوروبية تتوقع عودة الإنتاج الاقتصادي لمستويات ما قبل جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تتوقع المفوضية الأوروبية عودة الإنتاج الاقتصادي لمستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العام، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى قوة الاستهلاك الخاص والاستثمار.



وقالت المفوضية في بيان صحفي لأحدث توقعاتها الاقتصادية اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 4.8% هذا العام وبنسبة 4.5% العام المقبل.

وجاء في البيان الصحفي أنه من المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الجائحة خلال أخر ثلاثة أشهر من العام، وبوتيرة أسرع من التوقعات السابقة.

وأشارت المفوضية إلى أن التوقعات المحسنة ترجع إلى ثلاثة عوامل، وهي النشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع خلال أول أشهر من العام وخطة احتواء الفيروس الفعالة، بالإضافة إلى اللقاحات، مما أتاح إعادة فتح الاقتصاد وقطاع السياحة خلال الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية أن المخاطر المتعلقة بالفيروس مازالت موجودة، مما يشير إلى الحاجة لمضاعفة جهود التطعيم، وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني في بيان "تفشي سلالة دلتا إشارة قوية لنا بأننا لم نخرج من ظل الجائحة بعد".

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 1.9% هذا العام، و2.2% في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، كما من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.4% و1.6% على التوالي خلال العام المقبل.