شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا .. تسجيل 23962 إصابة جديدة بكورونا و725 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 23962 إصابة جديدة بكوفيد-19، بينها 5621 في العاصمة موسكو، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و682634.



وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 725 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 140041.

وتجمع وكالة الإحصاءات الاتحادية بيانات منفصلة، وقالت إن روسيا سجلت نحو 270 ألف وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 بين أبريل (نيسان) 2020 وأبريل (نيسان) 2021.