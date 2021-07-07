وزير الدفاع الأفغاني: الحرب بدأت تحتدم مع طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأفغاني الجنرال بسم الله محمدي أن الحرب بدأت تحتدم مع طالبان، بعد أن هاجمت الحركة أول عاصمة ولاية في شمال غرب البلاد.



وقال محمدي بعد ساعات على هجوم طالبان على مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس: "نقر بأن الحرب تحتدم ونحن في وضع عسكري حساس جدا".

مضيفا في بيان "أريد أن أطمئن الجميع بأن قواتنا الوطنية، بدعم من قوات مقاومة محلية، ستستخدم جميع قوتها ومواردها للدفاع عن وطننا وشعبنا".