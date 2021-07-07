تفاصيل اغتيال رئيس دولة بأمريكا الشمالية برصاص مجهولين فى مقر إقامته

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت حكومة هايتى أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن الرئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص.

من جهتها ذكرت تقارير محلية، نقلتها "سكاى نيوز" أن زوجة رئيس هايتى، جوفينيل مويس، أصيبت في الهجوم الدامي الذي أسفر عن اغتياله داخل مقر إقامته الخاص.

وتقع هايتي بين البحر الكاريبي وبين المحيط الأطلسي الشمالي، ويحدّها من الغرب الجزيرة الدومينيكية، وتعتبر ثاني أكبر جزيرة من جزر الأنتيل بعد دولة كوبا، ومعنى كلمة هايتي هي الدولة أو الأرض ذات الجبال الكبرى، وعاصمتها هي بورت أوبرنس ويتكلم سكانها اللغة الفرنسية نتيجةً لخضوعها إلى الاحتلال الفرنسي عام 1926م، إضافةً إلى اللغة الكريولية الهايتية ونظام الحكم فيها جمهوري بعد أن استقلت عن فرنسا في العام 1804م، ويبلغ عدد سكانها بحسب إحصائية عام 2009م، 10.033.00 نسمة، ويعتنق معظمهم الديانة الكاثوليكية الرومانية بنسبة 80%، و16% يعتنقون البروتستانية إضافةً إلى أقليّة مسلمة تتواجد في العاصمة بورت أوبرنس، وتبلغ مساحتها 27.750 كيلو متر مربع.