الإعلان عن اغتيال رئيس هايتي في مقر إقامته

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت حكومة هايتي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الدولة جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية برصاص شخص مجهول تسلل إلى مقر إقامته.

وصرح رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن رئيس البلاد اغتيل خلال الليل في مقر إقامته الخاص.

وأضاف جوزيف: "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد جوفينيل مويس خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتابع: "هايتي ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة".