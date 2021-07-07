شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ للنواب: نسعى لتحويل "فوه" إلى مدينة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تحويل مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، أن مدينة فوه ذات طابع خاص، فهى ثالث مدينة في مصر تشمل على آثار إسلامية ويتوافد عليها سنويا العديد من الطلاب الأجانب نظرا لما تتضمه من معالم سياحية، لذلك فيجب إصدار قرار فورى بالتعامل مع هذه المدنية بأنها مدينة ذات طابع خاص، وأشارت إلى أنها تقدمت بهذا الملف منذ عام 2019، ولكن إلى الآن لم يتم اتخاذ هذا القرار.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إنها بمتابعتها لهذا الملف بمجلس الوزراء، علمت أن القرار تم اتخاذه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ولكن بعد ذلك جاءها خطاب من وزارة التنمية المحلية أخطرها بأن القرار متوقف لحين معرفة الميزانية الخاصة لتنفيذ هذا القرار.

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشمل العديد من الآثار الإسلامية والمسيحية، متابعا: "بالفعل نحن نريد تحويل المدينة إلى مدينة أثرية والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، ولكن مازالت هيئة التنسيق الحضاري تعمل في هذ الملف".

وقالت المهندسة ولاء المزين، مسئولة إدارة التنسيق الحضاري بكفر الشيخ، إن الإدارة خطت خطوات كبيرة فيما يخص مدينة فوه، موضحة أن مدينة رشيد لم يتم إدراجها ضمن المدن ذات الطابع الخاص ولكن تم إدراجها ضمن الحفاظ على التراث.

وأوضحت أن مدينة فوه بها مقومات تجعلها تدرج ضمن الحفاظ على التراث، وأن هناك لجنة جاءت إلي المدينة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وقامت بحصر كافة المباني، وجاري الآن تجهيز الدراسة.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنهم مستمرين فى مناقشة هذا الطلب لحين حضور ممثل من الجهاز القومي الحضاري، مشيرًا إلى أن مدينة فوة تستحق بالفعل العمل على الحفاظ على المبانى الأثرية والمعالم السياحية الموجودة بها، مشيدا بمجهود المحافظة والنائبة هالة أبو السعد في التعامل مع الملفات الهامة بمحافظة كفر الشيخ.