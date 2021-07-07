شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى برد الشئ لأصله بالطرق بعد توصيل المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تضارب وتعارض في الاختصاصات بين الوزارات، وهو ما يتسبب في تعطيل تنفيذ بعض المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور محافظ كفر الشيخ، ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعطل تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فوه في اتجاهي فوه - دسوق، وفوه – مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وحفر وتكسير الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة، والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة ترانس جاز على إعادة الشيء لأصله، الأمر الذي أدى إلى تعطل تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق منذ سنوات.

وأشار المحافظ، إلي أن هيئة الكباري تقدمت بالفعل بدفع القيمة المطلوبة والمحددة من قبل وزارة البترول، ولكن المشكلة الأساسية هي في التضارب بين اختصاصات الوزارات.

وأوضح المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة ايجاس، أنه بالفعل تم التوافق بين الجهات المعنية في الفترة الأخيرة نتيجة تدخل المحافظة، وأنه لم يكن هناك تعنت من قبل وزارة البترول، ولكن الوزارة تتحرك في إطار الموازنة المحددة لإعادة الشئ لأصله، لافتا إلي أنه في خلال ثلاث شهور سيتم الانتهاء نهائيا من هذا الطريق.

وعلق النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن الشركة العاملة في تنفيذ توصيل الغاز ملزمة بإعادة الشئ لأصله دون النظر إلي الميزانية الموضوعة، فالمحافظة غير مسئولة عن ذلك ولكن وزارة البترول هي المنوطة بذلك.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، إنه سيحضر افتتاح هذا الطريق، موجها كلامه إلي هيئة الطرق والكباري، بأنه في بداية شهر أكتوبر المقبل، عليها أن تقوم بالعمل على أن تنتهي في نهاية شهر أكتوبر.