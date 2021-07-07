شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يستجيب لشكاوى أولياء أمور دار السلام بخصوص إجبارهم على تبرعات للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النائب البرلماني محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، شكوى من أولياء أمور بدار السلام، بخصوص إجبارهم على دفع تبرعات مالية لقبول ملفات أطفالهم بمدارس الفاروق 1و2 ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر.

وعلى الفور تواصل "مطر" مع عبد العزيز حسن، مدير الإدارة التعليمية بدار السلام والبساتين، والذي تواصل بدوره مع أولياء الأمور والمدارس المذكورة في الشكوى، وشدد على منع تلقي تبرعات من أولياء الأمور أو تقديم خدمات بمقابل مادي، وهو ما أنكره مسؤولي المدارس وأكدوا على عدم حدوثه.

بالإضافة إلى ذلك، قام مدير الإدارة باستصدار قرار إداري ينص على منع طلب أي مبالغ مالية من أولياء الأمور، وفي حالة رغبة أي شخص في التبرع أو المشاركة المجتمعية، يكون ذلك عن طريق مجلس الآباء والأمناء بالمدرسة، ومن يُثبت تلقيه مبالغ مالية من أولياء الأمور، يتم عزله من منصبه ويعرض نفسه لعقوبة قانونية.

ومن جانبه شكر "مطر" مدير الإدارة التعليمية على سرعة تحركه، مطالبا بضرورة استمرار المتابعة للوقوف على أي مخالفات وإيقافها والتعامل معها بشكل قانوني.



محمد تيسير مطر يستجيب لشكاوى أهالى دار السلام (1)



محمد تيسير مطر يستجيب لشكاوى أهالى دار السلام (2)



محمد تيسير مطر يستجيب لشكاوى أهالى دار السلام (3)