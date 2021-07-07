مصريون عالقون بالإمارات: فلوسنا خلصت وأملنا في استثناء للسفر للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان ومحمود عبد الرحمن:

كان من المقرر أن يقضي "محمد إبراهيم" آخر 4 أيام في الحجر الصحي بدولة الإمارات، قبل أن يسافر إلى السعودية، لكن باغته قرار المملكة، في الثالث من يوليو الجاري، بمنع السفر من وإلى 3 دول هي الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

غادر "محمد" مصر إلى الإمارات، قبل نحو أسبوعين، لجأ إليها كترانزيت، كغيره من الراغبين في السفر إلى السعودية، إذ حظرت الأخيرة في فبراير الماضي، دخول الوافدين من نحو 20 دولة بينها مصر. يعني ذلك بالنسبة لمحمد، الذي يعمل في مجال المطاعم بالمملكة منذ 3 سنوات، أن يمر على عدد من إجراءات واشتراطات السفر المعقدة التي فرضها وباء كورونا؛ بحيث يقضي أسبوعين حجر صحي في الإمارات، ثم قضاء أسبوع آخر داخل السعودية، وهو ما زاد من تكلفة السفر التي تكبّدها، والتي وصلت إلى نحو 33 ألف جنيه، وفق ما يقول لمصراوي.

بعد القرار الأخير، صار "محمد" من العالقين، تراوده أسئلة حول مصيرهم، متى يمكن العودة إلى مصر؟ وهل من الممكن استرداد قيمة التذاكر أو الانتظار في الإمارات حتى تستأنف السعودية الرحلات من جديد؟ والحال كذلك بالنسبة إلى "محمد صلاح"، الذي تكلف نحو 37 ألف جنيه، للسفر إلى السعودية.

عاد صلاح إلى مصر قبل نحو 7 أشهر مضطراً بسبب إجراء ابنته عملية قلب مفتوح، وبعد أن اطمأن عليها، اتخذ قراره، قبل شهر، بالسفر إلى السعودية، غير أنه اصطدم بقرار تعليق الرحلات بين مصر والسعودية، فلم يكن بد من السفر إلى الأخيرة عبر الإمارات.

يوضح "إبراهيم" أن الحال يختلف بين مَن حجزوا تذاكر الطيران كاملة وتكلفة الإقامة بفندق الحجر الصحي والتحاليل اللازمة للرحلة كاملة، قبل مغادرة مصر، عبر إحدى شركات السياحة "فيه ناس طلعت من مصر حجز كامل طيران وفنادق للإمارات وطيران للسعودية وحجر صحي".

بينما حجز آخرون تذاكر الطيران وتكلفة الحجر من مصر إلى الإمارات فقط، وعند الوصول إلى الأخيرة قاموا بحجز تذاكر السفر إلى السعودية "فيه ناس تانية طلعت بتأشيرة سياحية من مصر للإمارات بـ 1600 جنيه، وراحوا حجزوا طيران للإمارات ذهاب بس، ونزلوا فنادق على حسابهم وفي الإمارات حجزوا للسعودية طيران وحجر صحي وعدد 2 مسحة كورونا داخل المملكة"، وفق ما يقول إبراهيم.

وزارة الهجرة من جانبها، دعت المصريين العالقين بالإمارات بسبب عدم قدرتهم على السفر للسعودية، والراغبين منهم بالعودة لمصر، إلى ملء استمارة تسجيل، وقد بلغ عدد مَن سجلوا نحو 900 شخص، وفق تصريحات تليفزيونية، مساء أمس، لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

فيما ستبحث الوزارة إمكانية عودة المواطنين الراغبين على نفس الشركات التي سافروا من خلالها وبحث آلية التطبيق، يقول محمد: "الناس اللي حجزت من مصر بتسجل عادى، أما اللي حجز من الإمارات مش بيسجل عشان فلوسه هنا ولو نزل مش هياخدها من المكاتب هنا"، حسبما ذكر.

ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها عاملون مصريون أنفسهم عالقين في الإمارات، ففي فبراير الماضي، أعلنت وزيرة الهجرة إعادة 255 عاملاً إلى مصر، بعدما علقوا بالإمارات في طريقهم إلى الكويت، وذلك بعد إيقاف الطيران المباشر بين مصر والكويت، لكن حين أعلنت الأخيرة قرار وقف الرحلات، في السابع من فبراير، قالت إنه يمتد أسبوعين قابلة للتجديد، بينما لم تحدد المملكة عن موعد محدد لإمكانية استئناف الرحلات بينها وبين الإمارات، بعد قرارها الصادر السبت الماضي.

جاء القرار قبل أيام قليلة من انتهاء الحجوزات الفندقية لكثيرين، فيما لم يعد لدى العالقين المال الذي يعينهم على البقاء لأيام تالية "دفعنا كل فلوسنا، لا معانا فلوس نرجع مصر ولا فلوس والطيران قافل فمش عارفين نعمل إيه ومش معانا فلوس نعمل أي حاجة"، على ما قال محمد صلاح.

تكلفة كبيرة دفعها الراغبون في السفر إلى السعودية والعودة إلى أسرهم وأعمالهم، أربك القرار الحسابات "الناس هنا نفسيتها مدمرة على المبالغ الكبيرة اللي دفعوها عشان يحصلوا شغلهم أو يرجعوا لأسرهم وأبنائهم، تشتت كبير، نساء بأولادهن لا حول لهم ولا قوة، كانوا في طريقهن إلى أزواجهن في السعودية ومش عارفين يسافروا"، تقول إلهام غريب، التي تقطعت بها السبل بينما كانت تصطحب ابنها ذو الـ 4 أعوام للسفر إلى السعودية والعودة إلى زوجها وأولادها الثلاثة الآخرين.

عادت إلهام إلى مصر قبل عيد الفطر لظروف طارئة، علقت آمالها أن تعود الرحلات الجوية بين مصر والسعودية بعد العيد، لكن خاب أملها، فاضطرت إلى السفر عبر الإمارات "بالفعل استخرجنا تأشيرة سياحة إلى الإمارات وحجزنا طيران وعملنا المسحة وسافرت أنا وابني ووصلنا الإمارات يوم 1 يوليو الجاري"، وكان مقرراً أن تسافر وابنها يوم 16 يوليو، لكن صدمها القرار بحظر السفر إلى السعودية.

يأمل "إبراهيم" و"صلاح" و"إلهام" أن تستثنى السعودية المصريين العالقين في الإمارات، خاصة وأنهم موجودون قبل صدور القرار، والتزموا بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها المملكة للسفر إليها، وفق ما قالوا لمصراوي.