بدء العمل بالمقر الجديد لإدارة تصاريح العمل بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، بدء العمل في الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل من المقر الجديد بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان لها:" أن العمل بديوان الإدارة من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً بما فيها أيام المناسبات والأعياد القومية والدينية".

وتقرر نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات.

وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق.