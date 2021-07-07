بعد تداول فيديو عبر "فيس بوك".. ضبط 3 طلاب للتنمر بمعاق في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتطبيق "تيك توك" متضمن قيام شخصين بالتنمر والتعدي على شخص من ذوى الاحتياجات.

كانت أجهزة الأمن، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وتطبيق (تيك توك) متضمناً قيام شخصين بالتعدي على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالضرب والسخرية منه .

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المجنى عليه وتبين أنه ( من ذوى الاحتياجات الخاصة – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ) وأن ذلك المقطع تم تصويره بالمنطقة محل سكنه بتكثيف الجهود أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم ( عدد 3 طلاب " إثنين منهم ارتكبا الواقعة ، وآخر قام بالتصوير " – مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية، وبسؤال والد المجني عليه، أيد ما سبق واتهمهم بالتعدي والتنمر على نجله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.