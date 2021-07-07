جدول امتحانات الثانوية العامة.. الحكومة تصدر بيانا نهائيا بشأن أنباء إجراء تعديلات عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجراء تعديلات في جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، غير صحيح.

وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات في جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتي من المقرر أن تبدأ في 10 يوليو الجاري، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من الشهر ذاته لطلاب الشعبة الأدبية، دون أي تغيير، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، تم إتاحة العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة أبرزها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسي)"، حيث توفر جميع هذه الوسائل شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجاناً بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg).​