هذه توصياتنا.. "الصحة العالمية" ترد على هالة زايد بشأن مزج لقاحين لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

علّق مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة والعالمية، الدكتور إيفان هوتين، على دعوات إعطاء المواطنين جرعة تنشيطة ثالثة من لقاحات كورونا، أو حصولهم على جرعتين من لقاحين مختلفين لزيادة الفعالية.

وقال "هوتين" ردًا على سؤال الخليج 365 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، إن "المنظمة توصي باستخدام اللقاحات وفقا للمبادئ التوجيهية التي أعدها الخبراء، فلدينا بعض اللقاحات كجرعتين أو جرعة واحدة، ولا نوصي بجرعة ثالثة لأنه لا يوجد دليل أن ذلك أفضل".

وشدد على أن الجرعة الثالثة التي تدرس بعض الدول إعطائها للمواطنين تأخذ من حق من يحتاجون اللقاح بالجرعة الأولى والثانية.

وأوضح "هوتين" أنه من المطلوب إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات بشأن مزج اللقاحات، لكننا نوصى إلى الآن بأخذ الجرعة الثانية من نفس اللقاح.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، قالت إن كلًا من ألمانيا وعدد من دول الخليج أعلنوا أنه ليس من الضروري حصول الفرد على نفس النوع من اللقاح، مشيرة إلى إثباتهم أن الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين تعطي فعالية تساوي 6 أضعاف الناتجة عن الحصول على جرعتين من نفس النوع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الجمعة، أن وزارة الصحة بمصر بانتظار تقرير منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن لتبدأ العمل بتلك الاستراتيجة.