الصحة الفلسطينية: نتخوف من موجة رابعة لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

نقلت وكالة “معا” عن مدير عام الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية سامر الأسعد، قوله إن هناك تخوفات من موجة رابعة لفيروس كورونا في فلسطين بعد رصد عدة إصابات بالطفرة الهندية في البلاد بسبب سرعة انتشارها.

قال الأسعد في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية: “حاليا تمر الحالة الوبائية بمرحلة هدوء واستقرار ولكن مع دخول الطفرة الهندية للبلاد نتخوف من موجة رابعة”.

وتابع: “الفيروس ما زال موجودا والحالات تسجل يوميا وهذا يعني أن الخطورة والمرض مازالوا موجودين”.

أكد أن “أي تجمع يقوم به المواطنون سواء في الحفلات أو المراكز التجارية أو بيوت العزاء سيزيد عدد الإصابات بهذه الطفرة وقد يدخلنا لمرحلة جديدة من الوباء”.

وعن إمكانية عودة إجراءات الإغلاق قال الأسعد: “لا أحد يرغب للعودة إلى المربع الأول ويجب عدم ترك الإجراءات الوقائية حتى لا نضطر لإتخاد اجراءات أخرى”.

أشار في حديثه إلى الطفرة الهندية التي تتسم طبيعتها بسرعة الانتشار مقارنة بغيرها من الطفرات ويكون الأصغر سنا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

شدد الأسعد بأن اللقاحات آمنة وأنها تحمي بنسبة 80% من الإصابة بالفيروس، وفي حال الإصابة تساعد القاحات على عدم ظهور أعراض شديدة على المريض وعدم وصوله لمرحلة الخطر.

وأكد أنه حسب السياسات المتبعة في فلسطين فإن يتم التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا فقط لمن هم فوق الـ18 عاما.