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حاكم دبي يعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "غالب"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح إطلاق القمر الصناعي "غالب".

 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الأربعاء: "ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الإماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي (غالب).. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية".

 

وأضاف: "كل التوفيق لشركة مارشال انتك دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الإمارات دائماً هو السماء".

 

وتم صناعة القمر الصناعي "غالب"  بأيادٍ إماراتية، ومن خصائصه قدرته على تسلم مئات الآلاف من البيانات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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