روسيا تعلن تفكيك أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية المحظورة بالبلاد

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أعلنت روسيا تفكيك أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية المحظورة بالبلاد واعتقال 15 شخصا في 3 مدن خلال أسبوع.



وقال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "تم تدمير أربع خلايا تابعة لمنظمة حزب التحرير واعتقال 15 متشددا، في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك".

وأضاف: "منذ نهاية يونيو وحتى اليوم، تم تحييد أربع خلايا سرية في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك، وتم اعتقال 4 قادة و11 مشاركًا نشطًا من بينهم مواطنون ومن جنسيات دول منطقة آسيا الوسطى".

وتابع: "بتوجيه من مبعوثين أجانب، كان المعتقلون ينشرون أيديولوجية إرهابية في روسيا، وفي إطار اجتماعات تآمرية قاموا بتجنيد مسلمين محليين وعمال مهاجرين".