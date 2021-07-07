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روسيا تعلن تفكيك أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية المحظورة بالبلاد

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محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أعلنت روسيا تفكيك أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية المحظورة بالبلاد واعتقال 15 شخصا في 3 مدن خلال أسبوع.

 

وقال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "تم تدمير أربع خلايا تابعة لمنظمة حزب التحرير واعتقال 15 متشددا، في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك".

 

وأضاف: "منذ نهاية يونيو وحتى اليوم، تم تحييد أربع خلايا سرية في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك، وتم اعتقال 4 قادة و11 مشاركًا نشطًا من بينهم مواطنون ومن جنسيات دول منطقة آسيا الوسطى".

 

وتابع: "بتوجيه من مبعوثين أجانب، كان المعتقلون ينشرون أيديولوجية إرهابية في روسيا، وفي إطار اجتماعات تآمرية قاموا بتجنيد مسلمين محليين وعمال مهاجرين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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