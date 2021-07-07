شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى .. وفيات كورونا اليومية بإندونيسيا تتخطى ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في إندونيسيا ألف حالة، للمرة الأولى، مما يكثف معركتها لاحتواء عودة ارتفاع حالات العدوى، التي أثقلت نظام الرعاية الطبية لديها، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

فقد سجلت البلاد 1040 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله قبل أسبوع فقط، طبقا لما أظهرته أحدث بيانات لوزارة الصحة.

كما سجلت 34 ألفا و379 حالة إصابة جديدة، اليوم الأربعاء، وهو أيضا رقم قياسي يومي.