شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان .. 1675 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1675 حالة إصابة وتعافي 1685 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 156 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 1491 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 493.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في سلطنة عمان 280235 حالة والمتعافين 248151 بنسبة تصل إلى 6ر85 بالمائة والوفيات 3356 بنسبة 2ر1 % فيما بلغ عدد الحالات النشطة 28728.