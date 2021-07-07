شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انتشال جثث ضحايا حادث تحطم طائرة في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ رجال الانقاذ اليوم الأربعاء في انتشال جثث ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب في منطقة كامتشاتكا أمس الثلاثاء.

وكان هناك 28 شخصا على متن الطائرة ،وهي من طراز آن26-، في طريقها من عاصمة المنطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، إلى بلدة بالانا.

وأعلنت السلطات مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، بعد تحطمها بالقرب من بالانا، بالقرب من خليج شيليكوف في بحر أوخوتسك.

ووفقا للتحقيقات الأولية في المنطقة، التي يصعب الوصول إليها، فإن الطائرة تحطمت لدى اقترابها من بالانا في ظل الضباب والأمطار.

وقال حاكم المنطقة فلاديمير سولودوف إنه يتم انتشال الضحايا من المياه بمساعدة غواصي الدفاع المدني.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، بخلاف الظروف الجوية، كما يبحث المحققون أيضا إمكانية حدوث عطل فني أو خطأ من الطيار.