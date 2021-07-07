انت الان تتابع خبر سوريا.. هجمات بطائرات مسيرة في منطقة حقل العمر بدير الزور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تعاملت مع هجمات معادية بطائرات مسيرة، في منطقة حقل العمر في دير الزور، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار.