انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة النجف الأشرف، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وذكر بيان ورد للسومرية نيوز من المكتب الاعلامي لمحافظة النجف، ان "المحافظ لؤي الياسري اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم غد الخميس 8/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة".
ودعا المحافظ بحسب البيان "جميع المواطنين الالتزام بالضوابط الصحية والابتعداد عن التجمعات المجتمعية لتجنب العدوى بالفيروس وزيادة الاصابات".
ودعا المحافظ بحسب البيان "جميع المواطنين الالتزام بالضوابط الصحية والابتعداد عن التجمعات المجتمعية لتجنب العدوى بالفيروس وزيادة الاصابات".