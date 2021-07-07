محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

وذكر بيان ورد للسومرية نيوز من المكتب الاعلامي لمحافظة النجف، ان "المحافظ لؤي الياسري اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم غد الخميس 8/7/2021 نظرا لارتفاع درجات الحرارة".

ودعا المحافظ بحسب البيان "جميع المواطنين الالتزام بالضوابط الصحية والابتعداد عن التجمعات المجتمعية لتجنب العدوى بالفيروس وزيادة الاصابات".

