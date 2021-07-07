تغريدة مؤثرة لراموس بعد خروج إسبانيا من امم أوروبا

وكتب راموس عبر حسابه في موقع "تويتر": "(الخروج من كأس أوروبا) أمر حزين وظالم.. لأنه لا يمكن أن يكون كذلك، لكنكم جعلتم بلدا بأكمله يهتز ويتحمس.. فخورون بمنتخبنا، تحيا إسبانيا".

يذكر أن راموس، عاش لحظات عصيبة في مسيرته في الموسم المنصرم، حيث تعرض لإصابات عدة وغاب عن العديد من مباريات فريقه السابق ريال مدريد، قبل أن يستبعده مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي من قائمة "لاروخا" التي شاركت في نهائيات "يورو 2020".



ومن المنتظر أن ينضم المدافع الاسباني المخضرم البالغ عمره 35 عاما، لنادي باريس سان جيرمان، حيث يتوقع أن يجري الكشف الطبي اليوم الأربعاء، على أن يعلن النادي الباريسي عن الصفقة رسميا في وقت لاحق.