تعرف على شروط الاستثناءات الخاصة باستيراد السيارات

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "تطبيق المواصفات العراقية الخاصة باستيراد السيارات سيبدأ في 1 أيلول المقبل".

وأضاف أن "جميع العجلات المستوردة من موديل 2022 ستخضع الى تطبيق تلك المواصفات بعد 1 أيلول"، مؤكداً "عدم السماح بدخول اي عجلة غير مطابقة لتلك المواصفات".



وأشار الى أن "الفترة قبل 1 أيلول ستشهد معالجات للحالات السابقة التي تأثرت بظروف جائحة كورونا، وبخاصة مستوردو السيارات الذين تضرروا بعمليات الاغلاق الماضية، وتأخر وصول الشحنات المستوردة في توقيتاتها".

ولفت الى أن "الوزارة اخذت بنظر الاعتبار الظروف القاهرة، والموديلات التي دخلت خلال الفترة الماضية"، موضحاً انه "سيتم استثناء الموديلات بناء على طلب يقدم من المستورد للحصول على الاستثناء من دخول المواصفات، وعدا ذلك سيتم تطبيق المواصفات على الجميع".



وأكد أنه "وفقاً لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لوزير التخطيط صلاحية الاستثناء من المواصفات للظروف القاهرة والاسباب الاقتصادية"، مبيناً أن "هذا الاستثناء سيكون لغاية 1 أيلول بعدها سيتم التطبيق الزامياً على جميع التجار، وتكون السيارات المستوردة من موديل 2022 مطابقة لمواصفات السلامة والأمان".