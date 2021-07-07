الغنام يعلن فتح طريق مغلق منذ سنوات في الأنبار (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام، اليوم الأربعاء، فتح طريق مغلق في المحافظة منذ سنوات.

وقال الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الجهد الهندسي لقيادة عمليات الانبار فتح الطريق الخدمي لحي الشهداء في قضاء الحبانية ناحية الخالدية وذلك لتسهيل حركة مرور العجلات الى الحي اعلاه، وهذا الطريق اغلق منذ سنوات ما أثر على حركة المواطنيين واعمالهم".

وأضاف أن "تعاون وثيق للمواطنيين مع جيشهم اثمر عن أمن واستقرار عالٍ"، مبينا: "لا طرق مغلقة في الانبار".