حاكم دبي يعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "غالب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح إطلاق القمر الصناعي "غالب".



وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الأربعاء: "ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الإماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي (غالب).. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية".

وأضاف: "كل التوفيق لشركة مارشال انتك دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الإمارات دائماً هو السماء".

وتم صناعة القمر الصناعي "غالب" بأيادٍ إماراتية، ومن خصائصه قدرته على تسلم مئات الآلاف من البيانات.