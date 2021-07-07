اخبار العالم

روسيا تعلن تفكيك أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية المحظورة بالبلاد

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلن تفكيك أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية المحظورة بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا تفكيك أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية المحظورة بالبلاد واعتقال 15 شخصا في 3 مدن خلال أسبوع.

 

وقال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "تم تدمير أربع خلايا تابعة لمنظمة حزب التحرير واعتقال 15 متشددا، في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك".

 

وأضاف: "منذ نهاية يونيو وحتى اليوم، تم تحييد أربع خلايا سرية في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك، وتم اعتقال 4 قادة و11 مشاركًا نشطًا من بينهم مواطنون ومن جنسيات دول منطقة آسيا الوسطى".

 

وتابع: "بتوجيه من مبعوثين أجانب، كان المعتقلون ينشرون أيديولوجية إرهابية في روسيا، وفي إطار اجتماعات تآمرية قاموا بتجنيد مسلمين محليين وعمال مهاجرين".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا