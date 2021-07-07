رئيس الوزراء البريطاني يعلن عزم بلاده رفع القيود الصحية المفروضة لمواجهة كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عزم بلاده رفع القيود الصحية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بما فيها إلزامية ارتداء الكمامة وذلك ابتداء من 19 يوليو الجاري.



وقال رئيس الوزراء البريطاني "أن وضع الكمامة لن يعود إلزامياً في إنكلترا بعد أسبوعين من الآن، وإن العمل عن بعد لن يكون ضمن التوصيات بعد الآن، وإن قاعات العروض والملاعب ستفتح بكامل قدرتها الاستيعابية كما يمكن للمراقص الليلية أن تستقبل الرواد مجددا"،وهو قرار يثير جدلا مع ارتفاع الإصابات بسبب المتحورة "دلتا".

وأضاف جونسون "أن نهاية الجائحة "لم تحل بعد" وأن الإصابات تستمر بالارتفاع وقد تصل إلى "50 ألفا في اليوم بحلول 19 يوليو"، لكنه أراد الابتعاد عن القيود القانونية والسماح للناس باتخاذ قراراتهم الخاصة حول طريقة إدارة الفيروس بناء على المعلومات المتوافرة"..مشيرا إلى أنه يفضل شخصيا وضع الكمامة في الأماكن المكتظة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، إلى توخي الحذر.. مشيرا إلى أنه شخصيا سيستمر في وضع الكمامة في الأماكن المكتظة..مؤكداً أنه يعول على المسؤولية الفردية للمواطنين الإنكليز..مؤكداً أن الحكومة تريد وضع حد للحجر الصحي الإلزامي للبريطانيين الملقحين بالكامل العائدين من بلد مصنف "برتقاليا" وبينها وجهات سياحية أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا..متوقعاً أن يصدر إعلان عن وزير النقل خلال الأسبوع الحالي.