اخبار العالم

الامارات.. صحة أبوظبي تحدّث مواقع التطعيم المجاني في الإمارة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. صحة أبوظبي تحدّث مواقع التطعيم المجاني في الإمارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن تحدّيثها لمواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي. وأوضحت أن لقاح سينوفارم وفايز - بيونتيك سيكونان متوفران في أكثر من 100 موقع في الإمارة.

 

وسيكون لقاح سينوفارم وفايزر - بيونتيك، متوفران بدون حجز موعد للمواطنين والمقيمين فوق سن الـ 60 ولأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. أما باقي الفئات فيمكنها حجز موعد من خلال زيارة http://doh.gov.ae أو تطبيق "صحة" أو الاتصال 80050.

 

وسيتوفر لقاح فايزر - بيونتك من خلال المواعيد المسبقة في مراكز التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية. وسيتم الحجز عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو اتصل بالرقم 8004959.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا