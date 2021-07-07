روسيا.. 6 قتلى بينهم أطفال في حريق منزل غرب البلاد

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

لقي 6 أشخاص، بينهم 5 أطفال، حتفهم في حريق اندلع بأحد البيوت الخاصة بمقاطعة سمولينسك الواقعة غرب روسيا.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية، الأربعاء، عن مصدر في مديرية حالات الطوارئ بالمقاطعة، إن البحث جار عن أشخاص آخرين يعتقد أنهم كانوا في البيت عند اندلاع الحريق.

وأشار المصدر إلى أن الحريق اندلع في منزل خاص يقع بمدينة بوتشينوك في سمولينسك.

وأضاف: "لقي 6 أشخاص، بينهم أطفال، حتفهم في الحريق، ويجري البحث عن آخرين، لأنه كان هناك 8 أشخاص يتواجدون في البيت المنكوب".

ونوه المصدر إلى أن التحقيق سيجري لاحقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.