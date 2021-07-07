اخبار العالم

روسيا.. 6 قتلى بينهم أطفال في حريق منزل غرب البلاد

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 6 قتلى بينهم أطفال في حريق منزل غرب البلاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

لقي 6 أشخاص، بينهم 5 أطفال، حتفهم في حريق اندلع بأحد البيوت الخاصة بمقاطعة سمولينسك الواقعة غرب روسيا.

 

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية، الأربعاء، عن مصدر في مديرية حالات الطوارئ بالمقاطعة، إن البحث جار عن أشخاص آخرين يعتقد أنهم كانوا في البيت عند اندلاع الحريق.

 

وأشار المصدر إلى أن الحريق اندلع في منزل خاص يقع بمدينة بوتشينوك في سمولينسك.

 

وأضاف: "لقي 6 أشخاص، بينهم أطفال، حتفهم في الحريق، ويجري البحث عن آخرين، لأنه كان هناك 8 أشخاص يتواجدون في البيت المنكوب".

 

ونوه المصدر إلى أن التحقيق سيجري لاحقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا