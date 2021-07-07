بالارقام.. أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 في البنوك.



وزاد سعر صرف اليورو إلى 10.31 درهم للشراء، و11.98 درهم للبيع، وفق الموقع الرسمي للمركزي المغربي.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 12.05 درهم للشراء، و14 درهما للبيع، وهبط الدولار عند 8.67 درهم للشراء، و10.08 درهم للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي عند 2.31 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي المغربي 2.36 درهم للشراء، و2.74 درهم مغربي للبيع.

بينما هبط سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي، إلى 28.83 درهم للشراء، و33.51 درهم للبيع.

وأبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عال من الشكوك".

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".

وقال "الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".

وتوقع بنك المغرب أن يسجل اقتصاد المملكة نموا هذا العام بنسبة 5.3% "مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%".