شكرا لقرائتكم خبر عن 40 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأربعاء 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جميعها فيما عدا حالة واحدة، إصابات محلية، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة، بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و128 حالة إصابة، منها حوالي 13 ألفا و700 حالة إصابة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد أولا أكثر من مئة حالة إصابة في يوم واحد.