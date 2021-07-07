شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الإغلاق بسبب كورونا في سيدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات تمديد الإغلاق المفروض لمدة أسبوعين في مدينة سيدني الواقعة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في محاولة من جانب الحكومة للقضاء على مجموعة متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت جلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء الولاية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، إن حكومة الولاية اضطرت إلى تمديد القيود المفروضة لمدة أسبوع آخر بسبب التسجيل المستمر لحالات الإصابات المجتمعية، ولإتباع النصائح الصحية المحدثة.

وقد تم تسجيل 27 حالة إصابة محلية جديدة اليوم الأربعاء.

وكان قد تم فرض قيود مكافحة مرض "كوفيد 19-" في 26 من يونيو الماضي على جميع مناطق سيدني الكبرى، بالاضافة إلى مناطق "بلو ماونتينز" و"سنترال كوست" و"ولونجونج".