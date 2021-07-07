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روسيا تفكك 4 خلايا تابعة لـ"حزب التحرير" وتوقف 15 شخصا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا تفكيك أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية المحظورة بالبلاد واعتقال 15 شخصا في 3 مدن خلال أسبوع.

وقال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "تم تدمير أربع خلايا تابعة لمنظمة حزب التحرير  واعتقال 15 إسلاميًا، في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك".

وأضاف: "منذ نهاية يونيو وحتى اليوم، تم تحييد أربع خلايا سرية في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك، وتم اعتقال 4 قادة و11 مشاركًا نشطًا من بينهم مواطنون ومن جنسيات دول منطقة آسيا الوسطى".

وتابع: "بتوجيه من مبعوثين أجانب، كان المعتقلون ينشرون أيديولوجية إرهابية في روسيا، وفي إطار اجتماعات تآمرية قاموا بتجنيد مسلمين محليين وعمال مهاجرين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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