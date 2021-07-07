"إرهاب الكهرباء" يتواصل شمال العراق.. توقف خطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، عن تعرض خطين لنقل الطاقة إلى أعمال "إرهابية" في محافظتي كركوك وصلاح الدين (شمال).

وقالت الوزارة، في بيان، إن الخط الناقل شمال سامراء (جهد 132ك.ف) تعرض لاستهداف بتفجير عبوة ناسفة لنفس البرج الذي استهدف قبل يومين وتم إصلاحه، ما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة في منطقة عجيل في محافظة صلاح الدين.

وأشارت إلى استهداف الخط الناقل كركوك - القيارة (جهد400 ك.ف) بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة في منطقة المجمعات في محافظة كركوك.

وأوضحت أن استهداف خط كركوك هو الثاني خلال أربعة أيام، حيث تم إصلاحه وإدخاله الخدمة يوم أمس وبقي بالخدمة بمدة لاتتجاوز 24 ساعة بعد أن تم استهداف خمسة أبراج قبل أيام في منطقة تلول الباج في الشرقاط، واليوم خرج عن الخدمة أيضا بسبب الأعمال التخريبية.

وأكدت أن هذه الاستهدافات المتكررة لأبراج نقل الطاقة أخذت الكثير من الوقت والجهد والمال الذي من المفروض أن ينصب على إضافة مشاريع جديدة تدعم منظومة الطاقة الكهربائية.

وتعرضت منظومة الطاقة الكهربائية في العراق إلى انهيارات في مناطق متفرقة خلال الأيام الماضية، بسبب التفجيرات التي استهدفت أبراج النقل فائقة الطاقة وقطع الإمدادات الحيوية من إيران، بحسب مسؤولين عراقيين.



وكانت قيادة العمليات المشتركة الأمنية، أعلنت البدء بالإجراءات والترتيبات للحد من استهداف أبراج الطاقة، باستخدام الطائرات المسيرة ومروحيات الجيش والقوة الجوية.

وسجل العراق خلال نحو شهر، ما يقرب من 34 تفجيراً لأبراج نقل الطاقة الواقعة ضمن المناطق الشمالية من البلاد.