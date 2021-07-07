وصايا إنقاذ ليبيا.. المنفي يدعو لـ"تنازلات" من أجل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت شعار "ليبيا أولا"، ناشد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الجميع ضرورة تقديم تنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات.

جاء ذلك في لقاء جمع المنفي بوزير الداخلية في الحكومة الليبية خالد مازن، للتباحث حول الوضع الأمني بصفة عامة.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المنفي أكد ضرورة تأمين مراكز الاقتراع، استعداداً للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ودعا الجميع إلى "تقديم التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية (المحلية)".

توحيد المؤسسات

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي، حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المطلوب، وصولًا لتحسين الظروف الحياتية للمواطن.

وأوصى المنفي بضرورة دعم مديريات الأمن بكافة أنحاء ليبيا، لأداء مهامها على أكمل وجه، كما اطلع على الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية.



المصالحة الوطنية

وبحسب بيان "الرئاسي"، فقد أشاد وزير الداخلية بدور المجلس الرئاسي في "دعم" حكومة الوحدة الوطنية للوصول بليبيا إلى "بر الأمان"، وتسخير كافة الجهود من أجل النهوض بالبلاد وتوحيد مؤسساتها، والسعي في مشروع المصالحة الوطنية للم الشمل.

والأحد، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملية تحديث سجل الناخبين التي تستمر حتى 30 يوليو/تموز الجاري.



وطالب رئيس مفوضية الانتخابات بليبيا عماد السايح، المجتمع الدولي بدعم المفوضية في الوفاء بالتزاماتها نحو إجراء انتخابات ديسمبر/كانون الأول، داعيًا جميع المواطنين الليبيين للمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية وإدراج أسمائهم بالقوائم الانتخابية.

وقبل أيام، تعثرت جهود ملتقى الحوار الليبي في التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، بعد محاولات من تنظيم الإخوان وحلفائه لعرقلة العملية، ووضع عقبات في طريق إجراء الاستحقاق.

إلا أن الأمم المتحدة دعت ملتقى الحوار الليبي للإسراع في التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.

وناشدت البعثة الأممية بليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، البرلمان الاضطلاع بدوره، واعتماد إطار قانوني يمكّن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية.