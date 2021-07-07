"الكاميرا الخفية".. مهاجم مصرف روسي "يفاجئ" الشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاقت تيومين الروسية، اليوم الأربعاء، على حادثة أمنية خطيرة، بعد أن اقتحم مجهول أحد فروع المصارف في المدينة، لكن الأمر انقلب إلى سخرية.

إذ قلب المتورط في الهجوم الجد إلى هزل، بعد أن فاجأ الشرطة إثر اعتقاله، بالقول إن مخرجا شهيرا في روسيا طلب منه تنفيذ العملية، الأمر الذي أثار الكثير من السخرية والاستغراب، من تلك المزاعم.

واعتقل الأمن الروسي الرجل الذي اقتحم أحد فروع مصرف "سبير بنك" في مدينة تيومين، بعد أن تمكن من الاستيلاء على المكان واحتجز بعض موظفي المصرف كرهائن، لوقت وجيز.

وسائل الإعلام الروسية نقلت التصريح الطريف الذي صدر عن المهاجم؛ حيث قال إن ممثلا روسيا ومخرجا شهيرا هو فيودور بوندارتشوك طلب منه الاستيلاء على المصرف، زاعما أن الأخير أرسل إليه رسالة، تتضمن وعدا بأداء دور في أحد أفلامه.

وأكثر من ذلك حاول المهاجم إقناع رجال الأمن بأن كل ما حدث من اقتحام للبنك، واحتجاز للرهائن كان جزءا من مشاهد الفيلم، الذي يخرجه بوندارتشوك.

ولفتت وسائل إعلام روسية إلى أن آخر أعمال المخرج المذكور مسلسل بعنوان "المعتوه"، في صدفة غريبة، ربطت بين المهاجم الغريب، وإنتاج المخرج الذي أقحم المهاجم اسمه في مغامرته الخطرة.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية أن المهاجم المجهول احتجز اثنين من موظفي البنك كرهائن في الفرع المصرفي؛ فيما طالب بفدية مالية، مدعيا أن بحوزته "شيئا خطيرا" في الحقيبة.

قبل أن تشير لاحقا إلى أن قوات الأمن التي سارعت بتطويق المكان نجحت في اقتحام المصرف واعتقال المتهم.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة إن "السلطات قامت بإخراج نحو 50 شخصا من المبنى السكني حيث يقع المصرف".