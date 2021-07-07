الامارات.. صحة أبوظبي تحدّث مواقع التطعيم المجاني في الإمارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن تحدّيثها لمواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي. وأوضحت أن لقاح سينوفارم وفايز - بيونتيك سيكونان متوفران في أكثر من 100 موقع في الإمارة.



وسيكون لقاح سينوفارم وفايزر - بيونتيك، متوفران بدون حجز موعد للمواطنين والمقيمين فوق سن الـ 60 ولأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. أما باقي الفئات فيمكنها حجز موعد من خلال زيارة http://doh.gov.ae أو تطبيق "صحة" أو الاتصال 80050.

وسيتوفر لقاح فايزر - بيونتك من خلال المواعيد المسبقة في مراكز التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية. وسيتم الحجز عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو اتصل بالرقم 8004959.