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الامارات.. صحة أبوظبي تحدّث مواقع التطعيم المجاني في الإمارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن تحدّيثها لمواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي. وأوضحت أن لقاح سينوفارم وفايز - بيونتيك سيكونان متوفران في أكثر من 100 موقع في الإمارة.

 

وسيكون لقاح سينوفارم وفايزر - بيونتيك، متوفران بدون حجز موعد للمواطنين والمقيمين فوق سن الـ 60 ولأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. أما باقي الفئات فيمكنها حجز موعد من خلال زيارة http://doh.gov.ae أو تطبيق "صحة" أو الاتصال 80050.

 

وسيتوفر لقاح فايزر - بيونتك من خلال المواعيد المسبقة في مراكز التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية. وسيتم الحجز عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو اتصل بالرقم 8004959.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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